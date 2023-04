Sos ospedale San Pio, prosegue l'esodo dei medici

Trenta miliardi di lire per una ristrutturazione mai completata; un estate fa il grido d'allarme per carenza di anestesisti e medici di pronto soccorso che costrinse i pazienti a spostarsi ad Avellino; oggi il nuovissimo reparto di cardiologia non decolla a causa della carenza dei medici: i problemi dell'Ospedale San Pio di Benevento preoccupano il sindaco Mastella