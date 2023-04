Pasqua senza trasporti

Fumata nera tra azienda e sindacati. Quello che maggiormente si temeva, si prospetta come una certezza. In questi giorni di festività pasquali, e soprattutto domenica e lunedì prossimi, i trasporti a Napoli saranno un miraggio.

Per il momento l'incontro tra l'Azienda napoletana di mobilità Anm e i rappresentanti dei lavoratori del servizio pubblico si è concluso con un nulla di fatto. Ma esponenti dell'Usb si augurano che nelle prossime ore la trattativa possa riprendere, in considerazione dicono del buon lavoro fin qui effettuato nell'interesse generale.

Il nodo è monetario. Sul tavolo un accordo per garantire il servizio di autobus, metropolitana e funicolari per l'intera giornata di Pasqua. Ma, per i sindacati, per garantire un'adeguata mobilità a cittadini e turisti bisogna anche incentivare economicamente il personale in servizio nel giorno festivo.