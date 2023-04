Napoli: trasporti a Pasqua, mercoledì incontro decisivo

Mercoledì è previsto un nuovo incontro tra Anm e sindacati per trovare un accordo per garantire la continuità dei trasporti sull'intera giornata di Pasqua. Il nodo principale riguarda la fascia oraria tra le 13 e 16.30, non compresa nel contratto di servizio. Di conseguenza, è necessario un accordo specifico per garantire l'estensione del servizio in una giornata in cui, a livello turistico, si registrerà il tutto esaurito