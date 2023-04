Maltempo, frana sulla linea Caserta-Foggia

Sono state le piogge torrenziali di questi giorni a provocare il cedimento di una parte della massicciata ferroviaria. La zona interessata dallo smottamento è quella compresa tra i comuni di Amorosi e Telese, in provincia di Benevento. Impossibile garantire il passaggio dei treni in quel tratto, di qui la decisone di Rete Ferroviaria Italiana di sospendere la circolazione sulla linea Caserta-Foggia, sulla quale insistono treni a lunga percorrenza e regionali. Notevoli i disagi per centinaia di pendolari. Attivato un servizio sostitutivo di bus dalle stazioni di Caserta e Benevento per i treni ad alta velocità e per gli Intercity ,e da quella di Telese e Caserta per i treni regionali. La linea resterà chiusa anche per l'intera giornata di domani. Sul luogo del cedimento sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, al lavoro per l'intera notte per verificare eventuali danni all'infrastruttura e ripristinare le condizioni di sicurezza per consentire il transito dei treni.