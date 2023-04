Serie C, alla Juve Stabia il derby con l'Avellino

Nella 35^ giornata del girone C di serie C la Juve Stabia di Walter Novellino vince il derby con l'Avellino, battuto da una prodezza allo scadere del classe 2003 Giuseppe D'Agostino (scuola Napoli). Nulla da fare per il Giugliano, battuto 4-0 al Partenio-Lombardi dal Catanzaro già promosso. Brutte sconfitte in zona playout per la Turris, ko 2-0 in casa del fanalino di coda Fidelis Andria, e per la Gelbison, piegata in casa nel recupero da un rigore della Viterbese (0-1)