Il tiktoker Donato De Caprio: "Non so perché hanno ucciso mia madre"

Il salumiere-tiktoker Donato De Caprio non sa spiegarsi il perché dell'omicidio della madre, Rosa Gigante, uccisa nel suo appartamento di Pianura, a Napoli, in circostanze tutte da chiarire. Ospite di Porta a Porta ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal figlio che lo avvertiva di un malore della nonna.

"La signora del piano di sotto mi ha detto: Vieni a casa che tua mamma non sta bene", ha ricordato De Caprio rispondendo alle domande di Bruno Vespa. Ma una volta arrivato a casa "non ho avuto nemmeno il tempo di vederla né di entrare perché c'era già la polizia che aveva sbarrato tutto". De Caprio non sa come la vicina sospettata dell'omicidio possa essere entrata in casa: "Mia madre apriva solo a me e mia sorella". La 72enne Rosa Gigante era ipovedente. Il salumiere-tiktoker ha anche aggiunto di non credere che il delitto possa essere frutto della gelosia per il suo successo.

Intanto, alle 10 davanti al gip di Napoli Tommaso Perrella l'udienza di convalida del fermo notificato dalla Squadra Mobile di Napoli alla 47enne Stefania Russolillo, vicina di casa della vittima. La donna avrebbe reso una parziale confessione agli inquirenti ed è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli.