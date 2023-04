Voragine a Secondigliano, sgomberati trenta appartamenti

Trenta appartamenti sgomberati in due edifici per la voragine apertasi ieri mattina in via del Cassano, nel quartiere Secondigliano di Napoli. I residenti interessati dalla diffida emanata dalla Protezione Civile hanno trovato in modo autonomo una sistemazione, mentre sono andati avanti per tutta la notte gli interventi dei tecnici del Comune e delle squadre dell'azienda speciale per le risorse idriche. Lo scavo è stato messo in sicurezza, con l'attivazione di un bypass fognario provvisorio; ripresa l'erogazione idrica. Appena cesserà l'allerta meteo sarà ripristinata la fognatura superficiale in via definitiva.

Dal sopralluogo effettuato subito dopo il cedimento iniziato alle 4 del mattino di domenica, la voragine è risultata di circa 200 metri quadrati di superficie e otto metri di profondità. Tranciati i sottoservizi fognari, idrici, la condotta del gas ed i cavi elettrici e telefonici rimasti sospesi. E' anche emerso che il terreno perimetrale della voragine, costituito da pozzolana e lapillo, ha continuato a franare avanzando in direzione di alcuni fabbricati di via del Cassano, tanto da far ipotizzare un pericolo per le fondazioni.

Non potendosi escludere un ulteriore aggravamento del dissesto, per tutelare l'incolumità degli abitanti, si è deciso di rintracciare e diffidare i residenti di due palazzine a rimanere nelle loro case. Potranno rientrare quando ogni rischio sarà scongiurato. Il prolungarsi dell'allerta meteo fino alle 21 di oggi e la possibilità di nuove piogge suggeriscono prudenza.