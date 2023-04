La penultima giornata di serie C emette i primi due verdetti per le squadre campane. Turris salva, Gelbison ai playout. I corallini vanno subito sotto al Liguori contro la Viterbese (gol di Marotta). Poi però l'espulsione tra gli ospiti di Megelaitis apre la strada alla rimonta a cavallo fra i due tempi: reti su rigore di Maniero e di Frascatore su assist di Rizzo (che si era guadagnato anche il penalty). La crisi dei cilentani, invece, prosegue con lo 0-2 in casa contro il Crotone. Decidono nella prima frazione l'autogol di Granata e il raddoppio di Chirico. La salvezza, per i ragazzi di mister Galderisi, passerà dalla post-season. Prosegue il momento no dell'Avellino, battuto 1-0 ad Andria dal gol di Dalmazzi: per i Lupi un punto nelle ultime cinque partite, ma con una combinazione di risultati i playoff sono ancora possibili. Stesso discorso per la Juve Stabia che ha due punti in più degli irpini, ma che perde di misura a Messina per effetto della rete di Ferrini. Chi nell'ultima giornata proverà a difendere la zona playoff è il neopromosso Giugliano, artefice al Partenio-Lombardi di un ribaltone ai danni del Potenza che dopo un quarto d'ora era già in doppio vantaggio grazie a Volpe e Murano. Al 23esimo Zullo la riapre. Dieci minuti dopo ci pensa Gladestony, con una splendida rovesciata, a rimettere tutto in equilibrio. Dopo un quarto d'ora della ripresa il gol del sorpasso porta la firma di Rondinella.