Si oppone alla rapina dello scooter e gli sparano

Sono da poco passate le sette e mezzo di sera quando uno scooter con due persone a bordo ne affianca un altro fermo a rifornirsi di carburante a una pompa di benzina di San Giovanni a Teduccio. Il passeggero col volto coperto da un passamontagna scende e impugnando una pistola minaccia il proprietario dell'altro mezzo a due ruote.

Sono le immagini della tentata rapina avvenuta a Napoli mercoledì 29 marzo, catturate dalla videosorveglianza del distributore. Le condizioni di salute della vittima, un ingegnere di 32 anni, sono in via di miglioramento, il ragazzo è fuori pericolo di vita.

Il video è in possesso dei carabinieri che indagano per risalire agli autori. Il malvivente armato tenta più volte di farsi consegnare il motorino, ma il 32enne si rifiuta di cedere, lo spintona e tenta di farlo desistere, fin quando il rapinatore si arrende. Dalla sella dello scooter - risultato rubato - a bordo del quale era arrivato, spara - forse per la frustrazione - ferendo alla gamba il ragazzo, poi soccorso e operato d'urgenza all'ospedale del mare perché aveva perso molto sangue.

Nei giorni successivi, i militari dell'Arma hanno ricondotto ai due protagonisti del video - potrebbero essere giovanissimi - altre due rapine, avvenute sempre ai danni di pompe di benzina e sempre nell'area orientale di Napoli.