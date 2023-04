Come in un sogno il Vesuvio di Nagakomi

Yasunari Nakagomi è affascinato dal Vesuvio. Gli ricorda il paese alle falde del monte Fuji in cui è nato. Nell'Herculanense Museum, all'interno della Reggia di Portici, la mostra The texture of dreams, la trama dei sogni. Venti opere con tecniche ad olio, su carta o tela preparate con gesso dorato o argentato. Sono un omaggio a Napoli, dove l'artista giapponese è tornato una decina di volte.

“Una ragione”, dice, è lo scenario. Il mare, il vulcano , la gente, il modo in cui tutto cambia ad ogni istante".

Cynthia Penna, curatrice della mostra, sottolinea l'incontro fra la tradizione giapponese del colore e della luce e quella italiana del Rinascimento e del Barocco napoletano.