I ragazzi dell'appartamento

Nel gruppo appartamento di Casoria per persone con disturbi dello spettro autistico ci sono ragazzi come Samuele, Francesco, Niccolò che vengono da Brindisi, Roma. Verona perché la situazione è complicata dappertutto. E' l'ultimo tassello di un lavoro che va avanti da oltre 11 anni il progetto di coabitazione per costruire una vita con elementi di indipendenza. “Partito il 6 marzo, spiega lo psicoterapeuta e presidente del gruppo TMA Gianluca Caputo, per 4 ragazzi e 2 ragazze che si alternano, vivendo la casa e la quotidianità sotto la guida di operatori”.

Dalla terapia multidisciplinare in acqua, partita a Caserta nel 2001, il gruppo TMA che dal 2010 cammina fianco a fianco con l'associazione “L'amico speciale” nata da una madre disperata e determinata, Aurora Solone che oggi racconta un percorso in salita, una storia che è quella di centinaia di altre madri e padri. 5000 i ragazzi seguiti in tutt'Italia, 1000 in Campania. Intorno all'appartamento, alla palestra, alla cucina lavorano 15 persone. 3 anni per raggiungere l'accreditamento, ora con i fondi della legge sul Dopo di Noi il nuovo step. “I progetti vengono finanziati annualmente, dice Caputo, bisogna rinnovare le richieste ogni volta, tutto è faticoso.” E Aurora ricorda che se è importante la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo per accendere i riflettori sui problemi l'attenzione deve essere alta sempre, per famiglie che combattono ogni giorno".