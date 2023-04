Elea Velia ricorda Masullo

Andrea Renzi legge Aldo Masullo, brani dalla “Lettera ai giovani di Grecia” nel luogo dove il filosofo fu insignito, nel 2015, del premio Parmenide e dove sempre tornava, soprattutto per parlare alle nuove generazioni. Nel centenario della nascita di Masullo il Festival della Filosofia in Magna Grecia lo ricorda sull'acropoli dove anche quest'anno per 4 giorni sono arrivati, da tutt'Italia, oltre 1000 liceali. Era profondo il legame di Masullo con Elea-Velia, patria della scuola filosofica e medica di Parmenide e Zenone, per la cui valorizzazione e tutela lui si era direttamente impegnato e dove si sentono ancora le sue parole. “Parole forti e intense che ci fecero comprendere quanto il pensiero fosse l'unico modo di essere nel presente” dice l'ideatrice del festival Giuseppina Russo. Il premio Parmenide è andato quest'anno al filosofo Simone Regazzoni che ricorda “Oggi non è amata la parola maestro ma in realtà Masullo e altri sono stati maestri per la capacità di custodire un'eredità e proporla alle nuove generazioni come un compito, non come qualcosa di già dato”.