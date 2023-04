Il padre di Rosa Alfieri: "Non perdonerò mai il suo assassino"

Vincenzo Alfieri non perdona Elpidio D'Ambra, l'omicida di sua figlia Rosa, strangolata dall'uomo il primo febbraio 2022 per essersi ribellata agli abusi sessuali del suo vicino di casa che l'aveva attirata nel suo mini appartamento di Grumo Nevano (Napoli) con una scusa. “Il dolore per la sua morte resterà sempre con noi”, ha detto il padre della ragazza 23enne.

Nel servizio le sue parole.