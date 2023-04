Giuseppe Salvia, l'uomo che non si piegò a Cutolo

Giuseppe Salvia è uno dei servitori dello Stato al lungo ingiustamente dimenticati. Eppure il coraggio del vicedirettore del carcere di Poggioreale, che Raffaele Cutolo fece uccidere sulla tangenziale di Napoli 42 anni fa, risuona ancora oggi come esempio per i giovani e monito per le istituzioni.

Il nome di Giuseppe Salvia oggi è associato ad un premio nazionale, ospitato dall'Aula Magna del Policlinico Universitario della Federico II. Il boss della Nuova Camorra Organizzata lo condannò a morte perché pensava che la perquisizione ordinata da Salvia a Poggioreale fosse un affronto. Il premio Giuseppe Salvia è l'occasione per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. La malavita organizzata va combattuta potenziando gli strumenti che già esistono e programmando nuovi investimenti.

Nel servizio, le voci di Angelo Covino presidente onorario Associazione nazionale polizia penitenziaria, Antonino Salvia figlio di Giuseppe Salvia e Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.