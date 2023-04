La Salernitana vede la salvezza, ma niente calcoli

Senza fare calcoli, con tutto l'orgoglio e la grinta possibile, la Salernitana è chiamata a dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi in Serie A: finora sei, record in massima serie per la compagine allenata oggi da mister Paulo Sousa. La pausa pasquale per ricaricare le batterie, poi testa e gambe alla trasferta sotto la Mole, dove alle 15 di domenica si affrontano i granata di Torino e quelli di Salerno.

Ragionando partita per partita, la squadra del presidente Iervolino sta costruendo una seconda salvezza che ha vacillato negli ultimi tempi della gestione Nicola e sembra messa in cassaforte dalle parate di Memo Ochoa e da un collettivo che finalizza la mentalità imposta da mister Sousa nel fiuto sottorete di Dia - anche lui una bella scoperta - e nell'esperienza con tanto di colpi ad effetto di Candreva e soci.

Nel mezzo, anzi alle spalle, una squadra di talenti che a Salerno hanno trovato ambiente e condizioni per potersi esprimere. Se questi siano ingredienti sufficienti per salvarsi lo dirà l'incedere del calendario - non facile ma nemmeno impossibile - soprattutto guardando agli impegni che dovrà affrontare il Verona - diretta concorrente - da qui alla fine del campionato.