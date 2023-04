Spalletti: "Col Milan sfida che vale doppio"

L'investitura era quasi scontata ma è lo stesso Spalletti a certificarla: sarà Simeone a prendere il posto di Osimhen contro il Milan. Una sfida, quella del Maradona, che il tecnico toscano giudica aperta a ogni risultato.

Sarà la prima delle tre partite che Napoli e Milan giocheranno nel giro di 16 giorni, una mini maratona che si aprirà subito con il tutto esaurito: 50mila biglietti venduti, e in città la festa è già partita: striscioni e festoni ovunque, anche su questo l'allenatore ha le idee chiare: la storia non è ancora scritta, per lo scudetto c'è ancora da sudare tanto.