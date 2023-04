L'ambasciatore italiano di Kiev a Benevento: "Vi racconto la mia guerra"

Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano a Kiev, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Lo zio del diplomatico ha ricoperto per pochi mesi in passato la carica di sindaco nella città campana. A margine della cerimonia Zazo ha raccontato i momenti terribili dell'inizio della guerra in Ucraina, con l'evacuazione degli italiani residenti a Kiev, e si è soffermato sulla situazione attuale.