Mercadante:De Luca attacca, Ministero al lavoro

Che ci fosse tensione era stato chiaro fin da ieri, quando il direttore del Teatro Stabile di Napoli Roberto Andò' aveva denunciato il taglio di 2 milioni da parte della Regione e annunciato la sospensione della rassegna estiva Pompeii Theatrum Mundi. La replica del Presidente De Luca oggi ha avuto toni non certo concilianti , parole a dir poco forti che sembrano allontanare ogni confronto “Ci sono cafoni che pensano di ricattare un'istituzione, ha detto, ma prima si fa il bilancio poi si programma mentre a Napoli avviene il contrario ”. E ha poi precisato che la Regione ha proposto un finanziamento di 2 milioni 50mila euro, più di tutti gli altri e più degli stanziamenti della Lombardia per la Scala e per il Piccolo. Nel pomeriggio l'intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano “Siamo al lavoro per trovare fondi aggiuntivi per il Mercadante, si tratta di un'operazione complessa perchè le risorse sono già programmate, ma contiamo di scongiurare la sospensione di Pompeii Theatrum Mundi e il rallentamento delle attività dello Stabile. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ieri aveva annunciato lo stanziamento di circa 900mila euro da parte di Comune e Città Metropolitana dice “Incontrerò il ministro domani a Parigi, ci confronteremo sulle soluzioni, niente nervosismi, occorre lavorare insieme”.