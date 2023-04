La mountain bike protagonista in Penisola Sorrentina

Nella Penisola Sorrentina la seconda edizione del ‘Memorial Ciro Giglio’, per ricordare l’imprenditore alberghiero del posto, per promuovere la pratica della mountain bike e incentivare il turismo su due ruote.

Alla gara hanno partecipato 150 biker provenienti da Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Marche. Un percorso immerso in panorami mozzafiato, nella tenuta Montecorbo, e particolarmente impegnativo. Vincitori, per gli uomini Paolo Colonna di Altamura, del team Eracle di Alberobello, e per le donne Giovanna Brancaccio, di Torre del Greco, del team Vesuvio Mountain Bike.

Un anno promettente per il ciclismo in regione, considerando il prossimo Giro Mediterraneo in rosa, dal 20 al 23 aprile, e le quattro tappe del Giro d’Italia maschile.

Nel servizio di Daniele Guido Gessa le interviste a Paolo Colonna e a Giovanna Brancaccio.