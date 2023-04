Canoa polo, a Salerno le finali giovanili di Coppa Italia

Quest’anno si sono disputate a Salerno le finali della Coppa Italia Maschile Under 21 e Under 14 di canoa polo, la cui organizzazione è stata assegnata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) al Circolo Canottieri Irno

Le finali hanno coinvolto 15 squadre provenienti da tutta Italia, con club dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Toscana e ovviamente dalla Campania con Napoli, Posillipo ed il Circolo Canottieri, che ha partecipato al torneo under 21. Quasi 40 partite che sono state disputate su due differenti “campi di gara”.

Un torneo molto competitivo che ha visto partecipare diversi giocatori della nazionale giovanile di canoa-polo, oltre all’allenatore della nazionale femminile Francesca Ciancio la quale guida anche la squadra del Posillipo.

La Coppa Italia Under 21 è andata allo Jomar Club Catania, in una bella finale che l’ha visto superare per 6-5 il Canoa Club Napoli, squadra che l’anno scorso vinse lo scudetto superando proprio i siciliani.

Al Canoa Club Napoli però va la Coppa Italia under 14, ottenuta superando il Kayak Club Arenzano

Nel servizio le voci di Alessandra Catania, Coach Jomar Club Catania under 21, e Pietro De Luca, vicepresidente Circolo Canottieri Irno