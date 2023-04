Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo al Genovesi. Parole e note in ricordo di Mia Filippone

“Mia è una donna indimenticabile. Ma non è questione di ricordo. Certe persone vengono alla mente da sole e lei continua a vivere con noi”, dice commosso Maurizio De Giovanni. A Mia Filippone, preside del Liceo Genovesi e vicesindaco di Napoli, scomparsa troppo presto, il grande scrittore e il sassofonista Marco Zurzolo hanno voluto dedicare il primo incontro del ciclo sulle “Forme della narrazione” promosso dalla Federico II.

Romanzo, sceneggiatura, teatro e fumetti nei seminari, coordinati dal professor Pasquale Sabbatino (Direttore del centro Linguistico di ateneo) in cui i ragazzi possono mettere a fuoco sogni e aspettative. Gli incontri furono avviati dalla Filippone. Ripartono ora con le parole di De Giovanni (che esplora il mondo femminile in “Sorelle”, nuovo romanzo della serie di Sara) e le note che Zurzolo scrisse per la morte del fratello Rino, storico contrabbassista di Pino Daniele.

Nel servizio le voci dello scrittore Maurizio De Giovanni, di Vittorio Delle Donne, dirigente del Liceo Genovesi, della Prorettrice della Federico II, Rita Mastrullo e del musicista Marco Zurzolo.