Sapori di Napoli, sapori di solidarietà.

A Napoli nella mensa dei poveri delle Vincenziane all'Arco Mirelli i volontari di Società per Amore preparano il pranzo del Giovedi Santo per un centinaio di senza fissa dimora. Zuppa di polpo e cozze, frittura di pesce, insalata, dolce e uovo di Pasqua per un centinaio di persone. La struttura ha anche un ambulatorio dove si alternano medici impegnati nel sociale. Dalla cucina arriva un profumo delizioso. I sapori di Napoli sono anche quelli della solidarietà.

Nel servizio le voci della suora vincenziana Concetta Mazziello e del medico Mauro Perillo.