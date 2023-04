"Non l'ho uccisa io". La donna fermata per l'omicidio di Pianura nega tutto

"Non l'ho uccisa io". E' quanto ha raccontato agli investigatori Stefania Russolillo, fermata perché fortemente indiziata per l'omicidio di Rosa Gigante, 72 anni, trovata morta nella sua abitazione nel quartiere Pianura, periferia Ovest di Napoli.

Secondo il difensore della donna, l'avvocato Raffaello Scelsi, la 47enne ha confessato di aver avuto un litigio con la vittima e ne ha ricostruito la dinamica. Sostiene di essere stata aggredita e di aver riportato anche escoriazioni sul volto, di essersi difesa per poi lasciare l'appartamento dell'anziana.

Il quadro inizialmente emerso parlava di cattivi rapporti di vicinato, caratterizzati da dispetti continui come il furto della posta. Un racconto che la difesa nega.

La Procura di Napoli intanto ha sequestrato la salma per procedere con l'esame autoptico. Non è ancora chiaro come sia stata assassinata l'anziana, probabilmente a colpi di martello e con un filo di ferro legato attorno al collo. Sul corpo della donna sono state riscontrate anche tracce di un principio di combustione, lasciate da un possibile tentativo di bruciare il cadavere.