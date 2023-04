“La legge deve fare il suo corso, chiediamo giustizia per Francesco Pio” dice con fermezza Luigi Maimone, senza che il tono della sua voce ceda alla rabbia o all'esuberanza. Familiari e amici del 18enne ucciso da un colpo di pistola sparato nella zona degli chalet di Mergellina la notte tra 19 e 20 marzo scorsi, hanno manifestato all'esterno del Tribunale di Napoli, esponendo uno striscione: “Dentro ogni nostro pensiero c'è sempre un po' di te”.

Una data scelta non a caso. Perché è il giorno in cui al Centro direzionale, il tribunale del riesame valuta la richiesta dell'avvocato Antonio Iavarone di attenuare la misura cautelare a carico di Francesco Pio Valda, unico indagato per l'omicidio del giovane, e che attualmente è in carcere.

Nel servizio le dichiarazioni di Luigi Maimone, zio di Francesco Pio, Gabriella Romano, la madre di Carlo, amico di Maimone che quella notte per primo cercò di prestargli soccorso, e Alessandra Clemente, consigliera comunale di Napoli.