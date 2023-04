Giovane morto all'uscita dalla discoteca, indaga la Procura

Una comunità sconvolta, quella di Pellare, frazione di Moio della Civitella, in provincia di Salerno. Una morte che nella sua dinamica nessuno può o vuole ancora considerare un tragico e fatale incidente. Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e locale Procura della Repubblica - indaga il pm Vincenzo Palumbo - procedono con tutta la cautela del caso, sulla morte di Rafael Stifano.

Il 25enne di origine venezuelana aveva trascorso con una decina di amici la notte di Pasqua in una discoteca di Pisciotta, nel Cilento. All'alba del lunedì di Pasquetta, è uscito dal locale per recuperare la sua auto parcheggiata lungo la statale 447. Si è accostato al ciglio della strada, forse per urinare, ed è caduto in una cunetta circa due metri più sotto rispetto al manto di asfalto.

Sono stati gli amici a dare l'allarme non vedendolo più tornare. Il corpo del giovane era coperto da alcuni massi. La salma si trova all'ospedale di Vallo della Lucania. L'autopsia deve stabilire quale trauma - la caduta o lo schiacciamento - abbia causato il decesso, data l'altezza non particolarmente rilevante.

Le indagini dovranno chiarire se il ragazzo abbia perso l'equilibrio oppure il terreno e il muretto che delimitano la sede stradale abbiano avuto un cedimento strutturale dovuto allo stato di usura. In quel caso, ci sarebbero responsabilità da accertare ed eventuali nomi da iscrivere nel registro degli indagati.