Stop al superbonus, Cgil e Uil chiedono una retromarcia al Governo

Cgil e Uil in piazza al quartiere Soccavo di Napoli per la mobilitazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia. Lo stop improvviso al superbonus e la grossa mole di crediti ‘incagliati’, secondo le stime del sindacato, in Campania mettono a rischio circa 15mila addetti, con ripercussioni dirette per il 42-43% delle imprese del settore.

I sindacati chiedono al Governo un ripensamento sui bonus edilizi, in sede di conversione del decreto legge, ed esprimono preoccupazione anche per il nuovo codice degli appalti, che entrerà in vigore a luglio. "Ci fa tornare indietro di vent'anni - dichiara il segretario regionale della Cgil, Nicola Ricci - subappalti a cascata, affidamento diretto sotto i 150mila euro e soprattutto norme di sicurezza che andranno a farsi benedire perché questa presunta

velocità nella consegna dei lavori renderà impalpabili le regole. La Campania ha registrato negli ultimi due mesi un aumento dei morti sul lavoro. Dobbiamo fermare questa tendenza".

“Una periferia degradata che ha bisogno di essere rigenerata e riqualificata - dice Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania - e che questo eco bonus colpisce fortemente. Non si potrà né riqualificare né rendere i quartieri popolari eco sostenibili come vuole l'Ue. Non possiamo accettare il decreto sugli appalti perché è uno schiaffo alle ragioni del lavoro, è uno schiaffo alla sicurezza sul lavoro e al contrasto alla illegalità negli appalti”.