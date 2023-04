Una casa per costruire il futuro

Imma, Clelia, Pasquale e, Anna da circa un mese hanno una casa tutta loro, un appartamento in via delle Ginestre a Melito, 170 metri quadri con gli spazi esterni, in una palazzina di 5 piani confiscata nel 2007 ad Alfredo Cicala, colletto bianco del clan Di Lauro.

“Per persone con disabilità che vivono in famiglia questo è il luogo dove trascorrere la giornata, apprendere, e dove, in futuro, se dovessero essere senza supporto, vivere in base alla legge sul Dopo di Noi del 2016” spiega il presidente della Consulta Regionale Handicappati Pietro Carucci.

Oggi il via simbolico a un progetto che vede anche altri possibili sviluppi, come l'ospitalità' nell'ambito del turismo solidale.

“50 i beni nella disponibilità del comune di Melito, finora fermi - dice il sindaco Luciano Mottola - Ora 30 sono affidati o candidati a finanziamenti, solo in questa palazzina nelle prossime settimane partiranno attività per minori a rischio e bambini autistici”.