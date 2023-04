Sui luoghi di Aldo Masullo

Il qr code traccia un itinerario, una delle passeggiate che Aldo Masullo abitualmente faceva, dalla casa di viale Michelangelo all'Università, passando per i tanti luoghi di cultura che oggi lo celebrano. "E' un'iniziativa dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, spiega il coordinatore degli eventi Nino Daniele, e speriamo che presto partano itinerari sulle tracce di Vico e Croce".

In piazzetta Masullo comincia l'omaggio, a 100 anni dalla nascita e 3 anni dopo la morte. Carlo Masullo, uno dei figli del filosofo, ricorda "Mio padre ha passato l'intera vita a confrontarsi, a cercare il rapporto con gli altri. Tra i punti fermi del suo pensiero c'è l'idea che l'individuo da solo, senza una comunità, non può esistere".

L'attore Massimo Andrei parte da Gaetano Filangieri, il filosofo come Masullo cittadino di tutti i luoghi, e arriva a Josè Saramago con un suo passaggio sulla parola "perchè Masullo amava molto la parola che racchiudesse tutto, la parola pregna e sintetica". Domani a San Domenico Maggiore 'La notte dei filosofi' con i concerti di Michele Campanella e Daniele Sepe, le letture di Enzo Moscato, Antonello Cossia, Cristina Donadio.