Crescere con il cinema

Hanno lavorato per quasi 4 anni insieme con le loro famiglie, perchè EduCare è un progetto di comunità.

A Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio 200 laboratori, cinquemila ore di attività, sessanta borse di studio. Progetto finanziato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. Capofila Arcimovie in partenariato con 13 realtà, associative e istituzionali, come Comune e Municipalità.

"Gli elementi più importanti e inaspettatti sono venuti proprio dal lavoro che ha messo insieme ragazzi e nuclei familiari, dice Maria Teresa Panariello, direttrice di Arcimovie e coordinatrice del progetto, e soprattutto dopo la pandemia abbiamo voluto farli interagire in modalità nuove e inedite".

Al cinema Pierrot di Ponticelli proiettati i 14 cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi di Napoli Est ma EduCare ha significato anche teatro, fotografia, educazione ambientale, scienza in collaborazione con l'Ateneo Federico II.

Entusiasmo alle stelle per Anna Ammirati e Domenico Cuomo, l'educatrice Liz e il fragile Cardiotrap della serie Mare Fuori.