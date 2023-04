Basket: Scafati sciupa e perde a Reggio Emilia. E' di nuovo ultima

Dopo il successo su Trieste che aveva restituito slancio nella corsa salvezza, la Givova Scafati spreca una chance ghiottissima per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. In casa della Pallacanestro Reggiana fanalino di coda, il quintetto salernitano si issa fino al +13 nel terzo quarto salvo poi lasciare spazio alla rimonta dei padroni di casa che agguantano l’overtime e poi chiudono 78-70. Ora Scafati è ultima in classifica insieme a un terzetto di squadre composto dalla stessa Reggiana, da Verona e dalla Gevi Napoli