Ricambio generazionale all'Inps

Primo giorno di lavoro per i neoassunti Inps. Con lo sblocco dei concorsi degli scorsi mesi entrano in servizio circa 4200 nuovi dipendenti su scala nazionale, 410 in Campania di cui 311 tra Napoli e provincia. Tra le missioni dei nuovi dipendenti dell'istituto di previdenza sociale l'accelerazione del processo di digitalizzazione e la riduzione del divario generazionale nell'accesso ai servizi telematici.

Nel servizio Roberto Bafundi, direttore del coordinamento metropolitano dell'Inps Napoli e alcuni dei neoassunti.