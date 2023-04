Gambizzato durante una rapina, il video choc

In un video di due minuti (qui vedete una selezione) tutta la brutalità dei due rapinatori che hanno ferito un ingegnere di 32 anni, mercoledì 29 marzo alle 19:30 a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Sono diventate virali le immagini che riprendono quei concitati momenti, quando l’uomo viene assalito mentre fa benzina in via Reggia di Portici. I due rapinatori lo minacciano con la pistola per impossessarsi del suo scooter, ma il 32enne resiste, ricevendo in cambio due colpi di pistola alle gambe e al bacino. L’uomo è ora ricoverato all’Ospedale del Mare, fortunatamente non è più in pericolo di vita.