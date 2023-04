Salernitana, gli atti dell'inchiesta in Figc. Sousa: "Nessuna preoccupazione"

Parola al campo. La Salernitana aprirà la 29esima giornata di Serie A affrontando l'Inter, rivale sulla carta superiore, ma in grande difficoltà, come evidenziano le tre sconfitte di fila in campionato, e magari distratta dagli impegni di coppa. Al contrario Paulo Sousa ha inanellato cinque risultati utili consecutivi: una vittoria e quattro pari. L'Arechi potrebbe di nuovo sfiorare le 30 mila presenze come contro il Milan: una spinta per proseguire la serie positiva. Il tecnico, però, si aspetta passi avanti sul piano del gioco rispetto a La Spezia.

"Ogni momento è buono per fare punti", ha detto alla vigilia. "Nessuna preoccupazione" - ha aggiunto - "per il caso plusvalenze". A rassicurarlo il ds Morgan De Sanctis dopo la perquisizione di ieri nella sede del club. La Procura di Tivoli indaga sulla compravendita di sette calciatori avvenuta tra la Lazio e i granata tra il 2017 e il 2021, l'era della doppia proprietà di Lotito. La novità è che gli atti verranno trasmessi al procuratore della Federcalcio Giuseppe Chiné.