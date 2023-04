"Palme grondano lacrime e sangue per le vittime innocenti di Napoli"

L'attesa a Forcella comincia laddove si fondono il sacro di questa Domenica delle Palme ed il profano di una città in festa, dove i Santi della fede uniscono la persone come i Santi laici del pallone. La forza è negli occhi di padre Carmelo Raco, parroco a San Giorgio Maggiore nel centro storico dopo esserlo stato per anni al Rione Traiano. Al suo arrivo il Vescovo Domenico Battaglia conforta chi gli si avvicina.

La benedizione delle palme in chiesa dà inizio alle celebrazioni che assumono la forma di una processione di popolo lungo Via Duomo, seguita da cittadini e turisti con partecipazione e curiosità. Poi l'arrivo sul sagrato della Cattedrale, dove l'inizio della settimana Santa è impresso nell'intensità dei volti e prende corpo nella sofferenza di tanta gente. Le parole pronunciate durante la liturgia danno il senso del sacrificio e della resurrezione di Cristo, viatico di speranza.

Nel servizio l'intervista all'Arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.