Il Napoli spera nel "Maradona" per ribaltare la sconfitta di Milano

Quarti di Champions League amari per il Napoli, sconfitto 1-0 a Milano con il Milan. Gli azzurri puntano a ribaltare il risultato al “Maradona” tra sei giorni. Spalletti chiama a raccolta tutto il pubblico napoletano: “Lo stadio deve supportarci, se no me ne vado”. Nel servizio un estratto della conferenza stampa del tecnico del Napoli dopo la partita di ieri sera.