Serata surreale al "Maradona", Napoli travolto dal Milan

Un macchina del tempo ha portato il Napoli fuori dalla stagione 2022-2023. Gli azzurri hanno ceduto 4-0 al Maradona di fronte a un grande Milan, che è andato a segno due volte con Leao e una con Diaz e Saelemakers. I campioni in carica hanno approfittato dell'assenza di Osimhen e della serata surreale del Maradona, con fischi all'indirizzo del Presidente De Laurentiis e botte tra i tifosi in Curva B. Ora la Champions, dove si spera la partita di ieri sera possa fungere da sveglia per un Napoli mai così brutto.

Nel servizio la voce di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli