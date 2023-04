Spalletti: “Turnover con il Lecce. Osimhen forse recupera per il Milan”

Nessuno è infallibile, nemmeno il Napoli. Parola di Luciano Spalletti che in conferenza stampa è tornato sul pesante ko con il Milan: “Loro più motivati” ha detto il tecnico toscano: un errore da non ripetere secondo chi si definisce ‘L’ultimo samurai’ cioè l’ultimo a credere che lo scudetto non sia ancora vinto e che manchino cinque vittorie, per nulla scontate. Non lo è nemmeno quella di domani alle 19, in casa di un Lecce reduce da cinque sconfitte di fila ma anche unica squadra ad uscire indenne dal Maradona nel girone di andata: “Partita importantissima, contro un gruppo che prova a fare calcio totale” l’ha definita Spalletti, preannunciando (ma senza fare nomi) qualche cambio nella formazione iniziale e confermando che Osimhen in Puglia non ci sarà ma che esiste la possibilità di un recupero per la gara di andata dei quarti di Champions con il Milan, in programma mercoledì prossimo: dalle 18 di oggi in vendita i biglietti destinati al settore ospiti. A proposito di tifosi, Spalletti è tornato anche sulla doppia atmosfera, entusiasmo in città e silenzio al “Maradona”, ribadendo il concetto: “Senza il sostegno del pubblico non si può stare ma chi usa lo stadio per creare problemi è meglio che stia a casa”