Mario Paciolla ritratto da Jorit: "Un murale per non dimenticare"

Il volto di Mario Paciolla sulla facciata del liceo Vittorini, l'istituto che aveva frequentato da ragazzo. Amici e familiari chiedono giustizia e verità. Mario, attivista, giornalista e cooperante Onu fu trovato morto in circostanze misteriose nella sua casa in Colombia. Era l'estate del 2020, e lui, 33 anni, aveva appena acquistato un biglietto per tornare in Italia.

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Mario, sul web una piattaforma per raccogliere dettagli o informazioni anche in forma anonima. “Chi sa, parli” dicono i genitori. Il dirigente del liceo ricorda agli alunni: “Quando guardate il murale di Mario, ricordatevi di seguire sempre i vostri ideali”.

Nel servizio le interviste alla madre di Mario Paciolla, Anna Maria Motta, all'autore del murale, Jorit, a Giuseppe Giulietti, presidente di “Articolo 21”, e a Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana.