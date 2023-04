Da Beirut ai Quartieri Spagnoli, Napoli sperimenta il modello delle "cucine sociali"

Hanno dai 30 ai 60 anni e sono tutte residenti nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli le donne coinvolte nel progetto della Fondazione Foqus. Per settimane hanno frequentato un corso per affinare la loro arte culinaria e imparare a sostenere i ritmi frenetici di un ristorante. Il diploma conseguito permetterà a queste donne di cominciare subito a lavorare. “Ci siamo ispirati al modello delle cucine sociali che ha già avuto molto successo a Beirut, dove le contadine che abitano in collina gestiscono, cucinando in determinate occasioni i loro prodotti, la ristorazione di alcuni locali della città", spiegano i promotori dell'iniziativa. Nel servizio le interviste a Renato Quaglia, direttore di Foqus, Antonello Rinaldi, chef della Fondazione, Lucia Fortini, assessore regionale alle Politiche Sociali.