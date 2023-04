Vesuvio sold out, ma fare i biglietti è un problema

Arrivano da America, Asia e da tutta l'Europa i turisti che ogni giorno raggiungono quota 1.000 per visitare il Gran Cono del Vesuvio. Fino a Pasqua già dodicimila prenotazioni. Non mancano però le polemiche per la difficoltà nel fare i biglietti tra ingressi contingentati, mancanza di biglietteria fisica e assenza di connessione Internet