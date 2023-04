Magici percorsi d'acqua

Giuseppina ha portato anche le sue figlie di 9 anni e 3 mesi. Agnese, svizzera di origine italiana, è qui dopo aver visto una scena della serie “Mare fuori”.

I percorsi d'acqua a marzo hanno visto un vero boom, 3200 visite. “Nel dicembre scorso l'aumento fu legato a una puntata della trasmissione di Alberto Angela, spiega Mimmo Iavarone dell'associazione Stramirabilis, ora c'è l'effetto “Mare fuori” che fa vedere un cambio generazionale con giovani e motivati turisti”. Si parte dall'acropoli, la zona più alta e più antica di Bacoli, costeggiando la chiesa di Sant'Anna, i resti romani, il mare. Prima le Cento Camerelle, impianto idrico privato a due livelli, sistema di piccole cisterne su cui sorgeva la villa del console Ortensio. Poi lo scenario mozzafiato della Piscina Mirabilis, la più antica cisterna romana al mondo, seconda per dimensioni solo a quella di Istanbul, che riforniva le navi della marina militare di Miseno.

“E' la luce la magia della Piscina Mirabilis, dice la guida Gino Pezzullo. Non a caso il cinema ha girato qui sempre, ma anche l'acustica è perfetta e noi abbiamo voluto utilizzare il sito per concerti acustici”. Arrivano italiani, tedeschi, statunitensi, spagnoli, giapponesi con tour in più lingue. Da due anni la partnership tra Parco Archeologico dei Campi Flegrei e associazione Stramirabilis ha dato il via a un marketing vero e proprio. Presto i lavori nei due siti per aprire in sicurezza altre parti.