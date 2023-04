Lucariello, la vita in rap

"Il tema di fondo di questo mio lavoro è la scelta, dice Lucariello, il fatto che se l'orizzonte è sempre più stretto è davvero difficile dire chi sia innocente".

L'album dal 31 marzo su tutte le piattaforme digitali si chiama proprio Innocente e nasce dall'esperienza di 10 anni con progetti negli Istituti Penali Minorili, come quello di Airola.

Nel brano che da' il titolo all'intero lavoro Lucariello duetta con Oblio e Volturno, due ragazzi con un vissuto difficile. "Si cresce, dice, nello scambio, entrando in territori nascosti."

I laboratori di rap realizzati con l'associazione 'Crisi come opportunità ora sono arrivati anche in altri istituti: Catanzaro, Acireale, Roma.

14 le tracce nel lavoro coprodotto con Drew Trax, la sperimentazione di nuove sonorità ibride, le storie di strada ma anche l'amore. Esplorando ancora, 30 anni dopo gli inizi, quando il rap non era ancora linguaggio identitario di intere generazioni.