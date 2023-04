Passeggiando con Aldo Masullo

“Aldo Masullo è uno di quei filosofi, di quegli intellettuali che camminano, che ogni giorno hanno un dialogo con i cittadini e dialogo è una delle parole fondamentali del lessico filosofico e civile di Masullo” dice Nino Daniele, coordinatore degli eventi per il centenario. Il ricordo comincerà proprio con un itinerario ,una passeggiata filosofica, per lui che camminava ,incontrava tutti, amava parlare soprattutto con i più giovani. Partenza mercoledì' 12 dallo Slargo Masullo a ridosso di Piazza Fuga dove il filosofo tenne una meravigliosa lezione sull'amore. Il 13 sarà il Complesso di San Domenico Maggiore a ospitare una notte di conferenze, letture, concerti.

Avellino ,sua città natale, gli dedica l'edizione del Borgo dei Filosofi, Nola gli intitolerà la sala consiliare. A Elea Velia Andrea Renzi il 19 leggerà l'appello ai giovani d'Europa.

Di Napoli Masullo era diventato cittadino onorario nel 2018, e anche allora volle ricordare che bisogna avere il coraggio di essere critici verso ciò che si ama. “A lui, ricorda il sindaco Gaetano Manfredi, mi ha legato uno stretto rapporto. In un progetto comune Masullo non smise mai di credere, spingeva per una cittadinanza consapevole e attiva”.