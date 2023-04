Lo sconosciuto che sul palco porta il suo corpo e la sua proiezione le paure le respira e le vive con rabbia. E' un Edipo di periferia, accecato proprio dalla paura e dall'inadeguatezza. In scena, Sergio Del Prete, anche autore e regista di "Sconosciuto in attesa di rinascita" che torna a Napoli, stasera e domani alla Sala Assoli ,dopo il debutto al Campania Teatro Festival nel 2021.

Nello spettacolo scritto durante la pandemia parla a se' stesso, lo sconosciuto, parla a un fratello mai nato che diventa l'oggetto della sua rabbia perchè non nato si sente lui stesso, parla a una madre amata e vittima, a un padre odiato perchè in lui e nel suo fallimento può specchiarsi. Lo accoglie solo Marta, perdente ma capace di far intravedere bellezza, aprendo lo sguardo, come il mare.