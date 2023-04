Morto per ustioni il 12enne ricoverato al Santobono

E' morto dopo 10 giorni all'ospedale Santobono un bambino di 12 anni che aveva tentato di alimentare con l'alcol il fuoco nel camino di casa nella sua abitazione di Scafati. Subito le sue condizioni erano apparse gravi. Un ritorno della fiamma mentre stava compiendo l'azione gli aveva ustionato il corpo per l'80 per cento. A nulla è servito l'intervento dei genitori che hanno provato a soccorrerlo per poi farlo ricoverare all'Ospedale Pediatrico dove, nonostante le cure e i 3 interventi di questi giorni non c'è stato più nulla da fare per salvarlo. Con questa tragedia si ripropone un tema di stringente attualità, come rilevato dal primario di terapia intensiva del reparto grandi ustioni del Cardarelli solo pochi giorni fa ai nostri microfoni.