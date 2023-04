Torna il campionato, Napoli e Salernitana vicini agli obiettivi

Rituffarsi nel campionato e superare le scorie dell'eliminazione in Champions League. Questo l'imperativo per il Napoli atteso dalla trasferta in casa della Juventus, domenica sera allo Stadium. Purtroppo per Spalletti non ci sono buone notizie dall'infermeria: Mario Rui, Rrahmani e Politano - usciti infortunati dalla partita contro il Milan - non recupereranno, anche se il tecnico azzurro potrà contare sui rientri di Kim e Anguissa. Per il Napoli si tratta di un nuovo passo verso lo scudetto, sempre più bramato e sempre più vicino: magari sperando anche in un passo falso della Lazio di scena sabato in casa contro il Torino.

Sempre sabato giocherà la Salernitana all'Arechi alle 15 contro il Sassuolo. Anche i granata vedono avvicinarsi sempre di più l'obiettivo della salvezza, ma dopo 6 pareggi consecutivi gli uomini di Paulo Sousa vogliono tornare al successo approfittando del turno casalingo. La vittoria manca dal 26 febbraio contro il Monza e con 3 punti la permanenza il Serie A sarebbe quasi acquisita per il secondo anno consecutivo.