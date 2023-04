Omicidio a Napoli, uccisa la madre del tiktoker Donato De Caprio

L'hanno trovata morta nel suo appartamento di Pianura. È stata una fine violenta quella di Rosa Gigante, 72 anni incensurata, madre del salumiere Donato De Caprio, diventato popolare grazie a Tik Tok dove ha da poco raggiunto i 3 milioni di follower - e grazie alla sua bottega "Con mollica o senza". A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dalle grida al secondo piano del palazzo in via Vicinale Sant'Aniello dove sono avvenuti i fatti. Sul posto sono arrivati il 118, gli uomini del commissariato di Pianura, la Squadra Mobile della Questura di Napoli e la scientifica per i rilevamenti sul luogo del delitto. Subito, si è assiepata una piccola folla di curiosi nel cortile del palazzo: pare sia stata una lite per futili motivi a dare il via alla tragedia. Le indagini sono in corso: una donna - sospettata dell'omicidio - è sotto interrogatorio da parte del pm della procura di Napoli, Maurizio De Marco.