Turismo, Capodichino si prepara alla Pasqua e al pienone estivo

E' proprio il caso di dirlo: Napoli e la Campania mettono le ali. Alla conferenza stampa "Napoli, quest'estate viaggia insieme a noi" si è discusso del boom del turismo nella nostra regione e dei suoi effetti anche su Capodichino e sugli operatori aeroportuali.

Secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT - sono 142mila gli stranieri in arrivo in Italia per Pasqua. Napoli è tra le destinazioni preferite. Il primo banco di prova per il pienone dei mesi di luglio e di agosto.

Le voci nel servizio sono di Lorenzo Lagorio, Country Manager Easyjet Italia, e Margherita Chiaramonte, Direttore Commerciale Gesac