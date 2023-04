Spezia-Salernitana, granata brillanti solo nel primo tempo

La Salernitana torna con un punto dalla Liguria. Finisce 1-1 la partita con lo Spezia, match clou in chiave salvezza. Un pareggio prezioso e sofferto quello conquistato dai granata, visto che nel finale i padroni di casa sono andati vicinissimi al raddoppio.

Partita dai due volti quella giocata al Picco. Nel primo tempo sono gli ospiti, in casacca gialla, a spingere il piede sull'acceleratore. La rete del vantaggio arriva al quarantatreesimo su autogol. Discesa di Bradaric sulla sinistra, palla per Coulibaly che lancia Piatek. Caldara nel tentativo di anticipare il centravanti polacco manda il pallone nella propria porta.

Pochi minuti dopo proprio Piatek ha l'occasione del 2-0, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Nella ripresa sale in cattedra lo Spezia che si getta a capofitto in avanti. Il gol è nell'aria. Errore di Gyomber, ne approfitta come un falco Shomurodov, che mette alle spalle di Ochoa. La rete galvanizza i liguri. Calcio di punizione dal limite dell'area. Sulla palla va Maldini, la sua conclusione colpisce il legno. Ma non è finita. Agudelo serve Ekdal. Il tiro finisce sul palo. Cinque i minuti di recupero, ma il risultato non cambia.