Giallo a Posillipo, ritrovato cadavere di una donna

Napoli, Discesa San Pietro ai Due Frati, rampa tortuosa che da via Posillipo arriva fino al mare. La macabra scoperta è avvenuta qui, nel giardino dell'ex circolo delle poste. Riverso a terra, giaceva il corpo senza vita di una donna. Sul posto sono accorsi i Carabinieri. A dare l'allarme sarebbe stato un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile della zona. I militari dell'Arma hanno subito proceduto ai rilievi del caso. La donna indossava una felpa col cappuccio. Sul corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Non è stato possibile però procedere alla sua identificazione, visto che addosso non le sono strati trovati documenti. Stando alle prime ricostruzioni, si ipotizza un'età compresa tra i 45 e i 50 anni. Ignote le cause del decesso. Non si esclude nessuna ipotesi. La morte della donna resta avvolta da un alone di mistero. L'autopsia, disposta dalla Procura, sarà eseguita nelle prossime ore.